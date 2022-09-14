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Общество14 сентября 2022 10:44

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал снос стелы героям ВОВ

Градоначальник подчеркнул, что памятный знак реставрируют
Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о сносе стелы героям ВОВ.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о сносе стелы героям ВОВ.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о скандале вокруг снесенной стелы героям ВОВ. В ходе общения с журналистами в среду, 14 сентября, градоначальник заявил, что накажет тех, кто погорячился в решениях.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту переноса стелы. В мэрии сообщили, что памятный знак будут реставрировать. А потом его установят в Центральном районе Новосибирска.

Анатолий Локоть отметил, что стела была в очень плохом состоянии. Поэтому ее решили восстановить.

Градоначальник подчеркнул, что монумент вновь появится в городе, как только его отреставрируют.

− Если кто-то погорячился в решениях – выявим и накажем, − добавил мэр Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска после переноса стелы героям ВОВ.

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