В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за переноса стелы героям ВОВ ради гостиницы. Фото: пресс-служба Мэрии Новосибирска

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за переноса стелы героям ВОВ ради гостиницы. Такое поручение отдал глава Следственного комитета России.

— Возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы по статье 243. 4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России), — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Напомним, по версии следствия, 24 августа 2022 года неизвестные снесли стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининском районе. Демонтаж памятника вызвал жалобы жителей. Они обратились к руководству СК РФ после информации о том, что стелу сносят ради гостиницы. Позже мэр города Анатолий Локоть пояснил, что решение убрать памятник связано с тем, что на данный момент благоустраивают входную зону под новую памятную стелу на площади Калинина.

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