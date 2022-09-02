Снесенную стелу в честь героев ВОВ установят на окраине Новосибирска

Стелу перенесут на территорию госпиталя ветеранов войн. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в ВОВ, перенесут на окраину города на территорию госпиталя ветеранов войн. Такое решение принял совет ветеранов Заельцовского района. Были и другие места для переноса: улицы Жуковского или Кропоткина, пересечение улиц Ипподромской и Фрунзе, но совет остановил свой выбор на областном госпитале №2 ветеранов войн, который находится на Лесном шоссе.

— 3 ноября на площади Калинина будет торжественно открыта новая стела, посвященная присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести», — отметил глава Центрального округа Сергей Канунников. — Мы установим памятный знак 45-летия Победы в Великой Отечественной войне до этой даты.

По словам заместителя главврача госпиталя Аллы Вицыной, нет ничего удивительного в том, что стелу перенесут на территорию медучреждения. Там ежегодно лечатся около 4 тысяч человек, постоянно бывают родные и близкие ветеранов. Вицына считает, что стела займет достойное место на территории госпиталя.

Напомним, что ранее стела в честь героев ВОВ была установлена недалеко от ТРК «Роял Парк». Но, когда участок начали подготавливать к строительству гостиницы, памятный знак убрали. Власти заверили горожан, что от него не избавятся, а просто перенесут в другое место. Однако новосибирцы забили тревогу, посчитав, что стелу могут перенести на окраину города, и даже написали обращение главе СК Бастрыкину.

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