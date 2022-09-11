Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за переноса стелы героям ВОВ ради гостиницы в Новосибирске

Стелу перенесут на окраину города, вместо нее строят новую на площади Калинина. Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Перенос стелы героям Великой Отечественной войны в Новосибирске привел к уголовному делу. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить его и взял ход на контроль.

Скандал начался в начале августа 2020 года. В мэрии Новосибирска решили перенести памятную стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войны на территорию госпиталя ветеранов войн. Демонтаж памятника вызвал жалобы жителей. Они обратились к руководству СК РФ после информации о том, что стелу сносят ради гостиницы.

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку после обращений жителей города Новосибирска. Пользователи соцсетей сообщили, что обращение одного из жителей города по данному вопросу было перенаправлено для рассмотрения по существу в надзорный орган, - сообщили в СКР по Новосибирской области.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что решение убрать памятник связано с тем, что на данный момент благоустраивают входную зону под новую памятную стелу на площади Калинина.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны и представить оперативный доклад, - добавили в СКР по региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске снесли стелу в честь героев ВОВ

В мэрии рассказали, с чем это связано (подробнее)

Снесенную стелу в честь героев ВОВ установят на окраине Новосибирска

Ее перенесут на территорию госпиталя ветеранов войн (подробнее)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину демонтажа стелы в честь героев ВОВ

Ее убрали из-за ремонтных работ (подробнее)

Стелу «Город трудовой доблести» сооружают на Калинина

Её установка – одна из основных задач города в этом сезоне (подробнее)