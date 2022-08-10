Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал причину демонтажа стелы в честь героев ВОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему демонтировали стелу в честь героев Великой Отечественной войны у «Ройял Парка». Ранее снос памятника вызвал возмущение местных жителей.

По словам градоначальника, стелу не выбросили и не отправили на утилизацию. Она стояла на этом месте 25 лет.

Мэр рассказал, что решение убрать памятник связано с тем, что на данный момент благоустраивают входную зону под стелу на площади Калинина.

Градоначальник добавил – после того, как ремонтные работы завершат, в Новосибирске будут искать новое место для установки стелы в честь героев ВОВ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии рассказали, куда перенесут стелу в честь героев ВОВ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber