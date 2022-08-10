В мэрии рассказали, куда перенесут стелу в честь героев ВОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, куда планируется перенести стелу с памятным знаком в честь 45-летия Победы в ВОВ.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
В мэрии Новосибирска рассказали, куда планируется перенести стелу с памятным знаком в честь 45-летия Победы в ВОВ. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что ее перенесли с площадки недалеко от «Роял Парка».
— С момента установки прошло более 30 лет и в данный момент памятный знак нуждается в реставрации. Сегодня конструкция находится на ответственном хранении, — пояснили КП-Новосибирск в муниципалитете. — После проведения реставрации памятный знак будет установлен в Центральном округе Новосибирска. В данный момент администрация округа ведет работу по определению будущего места размещения.
В мэрии также напомнили о том, что 3 ноября на площади Калинина будет открыта стела «Новосибирск — город трудовой доблести». Она станет самым высоким в России монументальным сооружении в память о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны.
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