Глава СК Бастрыкин поручил проверить демонтаж стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске

Стелу обещали отреставрировать и установить на новое место. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах сноса стелы в память о героях ВОВ, которая находилась недалеко от ТРК «Роял Парк» в Новосибирске. Напомним, что тревогу в соцсетях забили горожане. На их возмущение власти ответили, что стелу убрали из-за стройки гостиницы, но полностью избавляться от нее не будут. А после реставрации памятному знаку обещали подыскать новое место.

— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в региональном Следственном комитете.

В следкоме пояснили, в обращении к главе СК новосибирцы выразили тревогу, что отреставрированную стелу могут перенести на окраину города или вовсе установить где-нибудь в неприметном месте.

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