Стелу «Город трудовой доблести» сооружают на Калинина. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске на площади Калинина начали монтаж металлической конструкции, которая станет основанием для стелы «Город трудовой доблести». На ее внешней стороне в дальнейшем разместят экраны. На них будут транслировать исторические кадры. Мэр города Анатолий Локоть проконтролировал ход работ.

По словам градоначальника, установка стелы – одна из важнейших задач города в этом сезоне. Открытие объекта запланирована на 3 ноября. Поэтому все работы ориентированы на эту дату. Мэр отметил, сейчас отставаний по графику нет. На объекте собирают основания конструкции для дальнейшей установки экранов. Также подходит к концу изготовление шпиля. Он будет состоять из трех частей. Завершить его и установить на место должны до 10 сентября.

– Параллельно приступаем к работам по благоустройству, сегодня утвердили тротуарную плитку. Здесь будет использоваться такая же плитка, как на Монументе Славы – она устойчива к осадкам и к механизированной уборке, – добавил Анатолий Локоть.

Известно, что из центра кольца на площади Калинина для закладки фундамента для стелы вывезли 2,4 тысячи кубометров земли. Фундамент занял всего 43 квадрата, а 524 кубометра пространства заполнили утеплителем из пенополистирола. Директор МП «МетроМиР» Александр Мысик объяснил такое решение. По его словам, стелу строят почти над сводом станции метро «Заельцовская».

– Поскольку стела – довольно тяжелая конструкция, наши проектировщики рассчитали, что часть грунта нужно заменить плитами утеплителя, которые имеют намного меньший вес. Это позволит разгрузить свод станции, уравнять нагрузку до монтажа стелы и после него, – пояснил Мысик.

В мэрии добавили, что в общем стела весит примерно 40 тонн. Высота ее от уровня проезжей части будет 35 метров. 26 из них займет шпиль, 4,5 метра основание, а еще около 4 метров составит высота кургана.

Сейчас на стройплощадке делают работы по вертикальной планировке. Ливневую канализацию уже проложили. Помимо установки самой стелы рабочие реконструируют трамвайное кольцо, благоустроят курганную часть, оборудуют смотровую площадку, заменят опоры освещения и контактной сети. Все работы планируют завершить в 2022 году.

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