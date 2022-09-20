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Общество20 сентября 2022 2:01

Глава СК России Бастрыкин поручил проконтролировать реставрацию стелы героям ВОВ в Новосибирске

Ее уже вернули на место
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Александр Бастрыкин проконтролирует реставрацию стелы, которую уже вернули на прежнее место.

Александр Бастрыкин проконтролирует реставрацию стелы, которую уже вернули на прежнее место.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям проследить за реставрацией памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне возле торгового центра «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Напомним, ранее после демонтажа памятника было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении памятника. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и уточнить все обстоятельства демонтажа.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что к «Ройял Парку» вернули стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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