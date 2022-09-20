Глава СК России Бастрыкин поручил проконтролировать реставрацию стелы героям ВОВ в Новосибирске

Александр Бастрыкин проконтролирует реставрацию стелы, которую уже вернули на прежнее место.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям проследить за реставрацией памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне возле торгового центра «Ройял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом рассказали в Следственном комитете России.
Напомним, ранее после демонтажа памятника было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении памятника. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и уточнить все обстоятельства демонтажа.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что к «Ройял Парку» вернули стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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