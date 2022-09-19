Стелу героям ВОВ вернули на прежнее место после вмешательства прокуратуры. Фото: из личного архива

В понедельник, 19 сентября, стало известно о том, что стелу героям ВОВ вернули на прежнее место. Это сделали после вмешательства прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, стелу демонтировали еще в августе. Ее хотели перенести на новое место, а у торгово-развлекательного комплекса построить гостиницу.

Некоторое время назад прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска после переноса стелы героям ВОВ.

– Установлено, что мэрия города не принимала надлежащие меры по учету и сохранности указанного объекта, − отмечали в ведомстве.

В итоге памятный знак вновь появился около ТРК «Ройял парк».

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