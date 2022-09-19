В Новосибирске стелу героям ВОВ вернули на прежнее место

Демонтированную стелу героям Великой Отечественной войны вернули на прежнее место. Фото: АСТ-54

Демонтированную стелу героям Великой Отечественной войны вернули на прежнее место. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Стелу установили около торгово-развлекательного комплекса «Ройял парк» в Заельцовском районе − там, где она и стояла ранее.

Напомним, памятный знак демонтировали в августе. Предполагалось, что на этом месте построят гостиницу. Подобный расклад не устроил местных жителей. Новосибирцы обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. В итоге было поручено провести проверку.

При этом в мэрии неоднократно подчеркивали, что стелу отправили на реставрацию. Мол, она находилась в плохом состоянии.

По всей видимости, в скандальной истории решили поставить точку. Как видно на фото, памятный знак устанавливают при помощи крана.

− Очень хорошая новость! – высказались в комментариях горожане.

Как сообщает «Царьград Новосибирск», вернуть стелу на прежнее место приказал мэр Анатолий Локоть.

− Также в мэрии подтвердили, что это именно тот памятник, который был установлен на центральном проспекте города в 1990 году, − отметили в публикации.

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