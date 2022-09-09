Трагедия произошла на вулкане. Фото: КГКУ «ЦОД»
Тела погибших на вулкане Ключевская сопка доставили в Петропавловск-Камчатский. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- Должны сделать до понедельника экспертизу, а потом начнут выдачу тел родственникам, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Напомним, что трагедия на Камчатке произошла 3 сентября. Группа из 10 туристов и двух гидов отправились на Дальний восток, чтобы совершить восхождение на вулкан. Три человека остались на высоте 3300 метров, а 9 пошли выше.
По предварительной версии, связка с туристами сорвалась и они погибли. Среди них новосибирский гид Андрей Мищенко. Известно, что тур организовывала новосибирская компания. СК возбудили уголовное дело, а директора фирмы взяли под стражу до 2 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Прятал телефон, содержал экс-жену»: в Новосибирске арестовали директора турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку
В Новосибирске арестовали директора турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку (подробности)
Кто ответит за гибель 9 туристов на Ключевской сопке
Эксперты объяснили, кто виноват в гибели 9 туристов на Ключевской сопке (подробнее)
«В одиночку сходил на Казбек и Эльбрус»: друзья рассказали о новосибирском гиде, погибшем на Ключевской сопке
Друзья рассказали о новосибирском гиде, погибшем на Ключевской сопке (подробнее)
«Пробиться к выжившим мешает непогода»: что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года
Гид, выживший после ЧП на Ключевской сопке, связывается со спасателями по спутниковому телефону (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер