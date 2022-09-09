Трагедия произошла на вулкане. Фото: КГКУ «ЦОД»

Тела погибших на вулкане Ключевская сопка доставили в Петропавловск-Камчатский. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Должны сделать до понедельника экспертизу, а потом начнут выдачу тел родственникам, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, что трагедия на Камчатке произошла 3 сентября. Группа из 10 туристов и двух гидов отправились на Дальний восток, чтобы совершить восхождение на вулкан. Три человека остались на высоте 3300 метров, а 9 пошли выше.

По предварительной версии, связка с туристами сорвалась и они погибли. Среди них новосибирский гид Андрей Мищенко. Известно, что тур организовывала новосибирская компания. СК возбудили уголовное дело, а директора фирмы взяли под стражу до 2 ноября.

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