«Я сотрудничаю со следствием»: в Новосибирске на директора турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку , завели новое дело

Мужчину заключили под стражу до 2 ноября. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Кировском районном суде избрали меру пресечения Андрею Степанову — директору фирмы ООО «Экстрим Тайм», организовавшей трагический тур на Ключевскую сопку. Мужчину обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Напомним, что 9 человек умерли при восхождении на вулкан Ключевская сопка: 8 из них это туристы из разных городов России, еще один - новосибирский гид.

«ТУРИСТЫ СОРВАЛИСЬ СО СКЛОНА»

В коридорах суда не протолкнуться: новосибирские журналисты столпились возле зала, в ожидании, когда привезут Андрея Степанова. Ровно к назначенному времени мужчину приводят конвоиры, он игнорирует вопросы и старается не смотреть в глаза.

- Без комментариев, - кратко произносит адвокат Андрея Степанова.

Замок «клетки» щелкает. Заседание начинается

- Группа туристов в составе 10 человек и двух гидов 30 августа вышла по назначенному маршруту. 3 сентября группа совершала восхождение на вулкан Ключевская сопка, во время которого туристы на высоте примерно 4150 метров, находясь в альпинистской сцепке, сорвались со склона. 5 человек получили травмы, не совместимые с жизнью. После стало известно о смерти еще 4 человек, - рассказал в ходе заседания Василий Чернявский, следователь по особо важным делам следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Новосибирец вину не признал. Фото: Анна ПАШАГИНА

Правоохранитель был краток в своем «докладе». Просил отправить Степанова под стражу до 3 ноября. Аргументировал тем, что Степанов может продолжить заниматься своей деятельностью и оказывать давление на свидетелей-работников турфирмы и уничтожать доказательства. Степанов пытался возразить:

- Я сотрудничаю со следствием с самого начала. Когда проходили обыски, я говорил на что обратить внимание и что нужно посмотреть. Находясь под стражей, я не смогу помогать. Мы сейчас ведем работу, чтобы минимизировать последствия трагедии. В том числе и в плане оказания финансовой поддержки родственникам, - выступил в свою защиту Андрей Степанов, обвиняемый.

- На момент ЧП вы находились за пределами области? С чем это было связано? – начал задавать вопросы гособвинитель.

- Я был в зоне ледников в горах Алтая.

- Организация работает сейчас?

- Нет.

«УЗНАЛА О ТРАГЕДИИ ИЗ СМИ»

Судья начинает читать материалы дела. Потерпевшими признаны пока 6 человек: мать одного из погибших уже удалось опросить, ее показания процитировала судья:

- Парень совершал с детства восхождения на небольшие горы. Специализированную подготовку или обучение на альпиниста не проходил. Он узнал о компании через интернет и решил пойти с ними на восхождение. Последний раз ее сын выходил на связь в конце августа и обещал набрать, как только восхождение закончится. О трагедии она узнала из СМИ.

Андрей Степанов свою вину не признал.

- Все равно я фактически делал все, что от меня зависело, чтобы подъем сделать безопасным. На месте происшествия не находился, но помогал спасателям дистанционно, - зачитали в суде предыдущие показания обвиняемого.

Адвокат Степанова Виталий Кулапов весь процесс настаивал на одном – домашний арест или залог. Отметим, что защитник прилетел сюда из Москвы. За его плечами многолетний опыт защиты по уголовным делам и ведение дел в Европейском суде по правам человека.

В итоге суд постановил отправить Андрея Степанова под стражу до 2 ноября. Сейчас решается вопрос о его конвоировании в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

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