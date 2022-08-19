Глава СК России Бастрыкин проконтролирует расследование дела о гибели 5-летней девочки в Новосибирске

Глава СК России взял на контроль дело о гибели девочки в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин лично контролирует расследование уголовного дела о гибели 5-летней девочки, которая разбилась насмерть на самокате на территории детского садика в Новосибирске.

– Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего, – сообщают на сайте Следственного комитета России.

Напомним, после трагедии возбудили уголовное дело по части 2 статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что прокуратура начала проверку после смерти пятилетней девочки в новосибирском детсаду. Новосибирский детский омбудсмен тоже высказалась по поводу трагедии. Мама погибшей девочки рассказала в подробностях, как все произошло, а эксперт объяснила, законно ли приносить в детсад самокаты.

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