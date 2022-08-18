Трагедия произошла на утренней прогулке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Стали известны подробности гибели 5-летней девочки в детском саду №280 в Новосибирске. Напомним, малышка во время утренней прогулки каталась на самокате, упала из-за кочки на асфальте и разбилась насмерть. По версии следователей, воспитательница в это время за ребенком не следила. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с мамой одного из детей, который ходит в детский сад.

О состоянии асфальта во дворе детсада она отзывается так:

- Мой сын ходит в этот детский сад. Асфальт там в ямах, как и везде, - поделилась с КП-Новосибирск собеседница (свое имя женщина попросила не называть).

- Самокаты детям выдают в детсаду?

- Нет, их лично приносят родители для своих детей. Этой девочке самокат тоже принесли, - объяснила женщина.

Соседи о семье ребенка отзываются хорошо:

- Семья благополучная. Они непьющие, живут у нас в соседнем подъезде. У них двое ребятишек. Такое горе, - вздыхают жильцы дома.

Напомним, Министерство образования Новосибирской области начало проверку после гибели пятилетней девочки в детском саду. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 5-летней девочки по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

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