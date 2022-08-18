В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду №280. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду №280. ЧП случилось днем в четверг, 18 августа.

— Такой факт действительно был, скорая помощь выезжала на место. Девочку пытались спасти, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия, — пояснил КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

В областном Следственном комитете и МВД пообещали прокомментировать этот инцидент позже. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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