В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду №280.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду №280. ЧП случилось днем в четверг, 18 августа.
— Такой факт действительно был, скорая помощь выезжала на место. Девочку пытались спасти, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия, — пояснил КП-Новосибирск главный врач скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич.
В областном Следственном комитете и МВД пообещали прокомментировать этот инцидент позже. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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