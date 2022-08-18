Прокуратура начала проверку после смерти пятилетней девочки в новосибирском детсаду

Прокуратура начала проверку после несчастного случая в новосибирском детском саду № 280. Фото: Анна ПАШАГИНА

Прокуратура начала проверку после несчастного случая в новосибирском детском саду № 280. Там пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката. ЧП случилось в четверг, 18 августа.

— На место событий выезжал и. О. Прокурора Советского района. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следственный комитет возбудил после ЧП уголовное дело по 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). По версии следователей, в момент случившегося девочка оказалась без присмотра воспитателей.

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