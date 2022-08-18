Следователи возбудили уголовное дело после смерти пятилетней девочки в детском саду в Новосибирске

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката в детском саду. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката в детском саду № 280. Напомним, ЧП произошло в четверг, 18 августа.

— По данным следствия, сегодня в дневное время на территории детского сада в Советском районе, во время утренней прогулки девочка, оставшись без контроля со стороны сотрудников детского сада, упала при езде на детском двухколесном самокате и ударилась головой об асфальт, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия, — пояснили в областном СК.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи допрашивают родственников погибшей девочки и сотрудников детсада.

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