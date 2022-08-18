Минобразования проверит новосибирский садик, где пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате

Комиссия из министерства выехала в детсад. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство образования Новосибирской области прокомментировало ЧП с пятилетней девочкой, насмерть разбившейся на самокате в детском саду.

— По факту смерти девочки в МБОУ ДОУ № 280 г. Новосибирска во время прогулки департаментом образования мэрии города Новосибирска создана комиссия, сегодня представители министерства образования Новосибирской области совместно с комиссией департамента образования мэрии города Новосибирска выехали на место происшествия, — пояснили КП-Новосибирск в областном минобре.

В министерстве также отметили, что сейчас ведется педагогическое расследование по данному факту.

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