Минобразования проверит новосибирский садик, где пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате

Комиссия из министерства выехала в детсад.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Министерство образования Новосибирской области прокомментировало ЧП с пятилетней девочкой, насмерть разбившейся на самокате в детском саду.
— По факту смерти девочки в МБОУ ДОУ № 280 г. Новосибирска во время прогулки департаментом образования мэрии города Новосибирска создана комиссия, сегодня представители министерства образования Новосибирской области совместно с комиссией департамента образования мэрии города Новосибирска выехали на место происшествия, — пояснили КП-Новосибирск в областном минобре.
В министерстве также отметили, что сейчас ведется педагогическое расследование по данному факту.
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