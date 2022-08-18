Можно ли ребенку приносить самокат в детский сад: гибель пятилетней девочки в Новосибирске прокомментировала эксперт

Самокат на территорию детсада родители девочки могли принести по закону. Фото: Анна ПАШАГИНА/ Алексей БУЛАТОВ.

Смерть пятилетней девочки в детском саду в Новосибирске ужаснула всю область. Напомним, ребёнок катался на самокате, налетел на кочку, упал и разбился насмерть. Родители других малышей из детсада рассказали КП-Новосибирск, что самокат девочке принесли из дома. Но законно ли в детсаду разрешали кататься на самокатах? На этот вопрос ответила председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина.

- Решение, разрешать или не разрешать проносить самокат на территорию детского сада, принимает само образовательное учреждение. На этот счет в детском саду должен быть прописан четкий внутренний регламент, - объяснила КП-Новосибирск Любовь Духанина.

В детсад самокаты приносят родители. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Но принести самокат – это одно, а разрешить кататься на утренней прогулке – совсем другое….

- Опять же: этот момент – могут или не могут дети кататься на территории детского сада – должен быть обозначен во внутреннем регламенте.

- А как можно оценить ситуацию с асфальтом во дворе детсада – родители рассказывают, что там много ям, все в кочках, поэтому и упала девочка...

- Образовательное учреждение обязано обеспечить безопасные условия для нахождения детей на его территории. И во время проверки детского сада состояние асфальта должно было учитываться. Так что следует обратить внимание и на этот момент.

Асфальт в детсаду весь в ямах. Фото: Анна ПАШАГИНА

Юристы советуют родителям девочки не ограничиваться наказанием виновного в рамках уголовного дела, но и требовать компенсацию морального вреда. Напомним, следователи возбудили уголовное дело после гибели 5-летней девочки по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

- В рамках уголовного дела будет установлено должностное лицо, которое несет ответственность за смерть ребенка. С него родители и вправе потребовать компенсацию морального вреда. А также подать гражданский иск к детскому саду, на территории которого разбилась девочка, - пояснил адвокат.

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