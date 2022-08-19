Детский омбудсмен поможет родителям погибшей в новосибирском детском саду 5-летней девочки

Надежда Болтенко поможет родителям погибшей девочки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала помочь родителям погибшей 5-летней девочки в садике на ОбьГЭСе.

– Выражаю искренние соболезнования семье погибшей девочки. Я лично слежу за всеми разбирательствами и проверками по факту гибели 5-летней малышки на территории детского сада. Это невосполнимая утрата для семьи, ведь погиб желанный ребенок. Я приложу все усилия, чтобы разобраться в причинах столь ужасной трагедии, – подчеркнула Надежда Болтенко.

Накануне омбудсмен встретилась со следователями по поводу возбуждения уголовного дела. В пятницу, 19 августа, Надежда Болтенко вместе с комитетом по делам несовершеннолетних Советского района обсудит причины трагедии и способы недопущения таких ситуаций.

– Со стороны аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области и меня лично будет оказана вся необходимая помощь семье погибшей малышки, – пообещала омбудсмен.

Напомним, девочка каталась на самокате, упала на асфальт и умерла. Мама погибшей рассказала подробности трагедии, а эксперт объяснила, можно ли приносить самокаты в детский сад.

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