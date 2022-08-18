«Приезжайте, ваш ребенок без сознания»: мама пятилетней девочки, разбившейся на самокате в детсаду в Новосибирске, рассказала о трагедии

На асфальте в детсаду много ям уже не первый год. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пятилетняя девочка погибла на территории новосибирского детского сада №280: утром 18 августа она упала с самоката, разбилась насмерть. О том, что случилась беда, ее мама узнала через 20 минут после трагедии:

- Я в тот момент была со старшим сыном в торговом центре – выбирали ему вещи к школе. Первый звонок из детсада я пропустила. Ответила на второй примерно через 20 минут. Мне сказали: «Приезжайте, ваш ребенок без сознания». Я сразу же рванула туда – за несколько минут добралась, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, мама погибшей девочки. – Дочку еще пытались спасти врачи, но не смогли…

Девочку водили в тот же детсад, что и ее брата. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Что вам говорили в детсаду?

- Объяснили, что у дочки была утренняя прогулка, она каталась на самокате вместе с еще одной девочкой. Мы уже не первый раз приносили самокат в детсад, я была спокойной. Но в этот раз дочка каталась не там, где асфальт поровнее, а с другой стороны здания (в том месте разбитая дорога, что видно на фото - Ред.). Там она и упала…

Девочка наехала на кочку на этом асфальте. Фото: Анна ПАШАГИНА

- У вашей дочки давно был самокат?

- Примерно 1,5 месяца: как увидели в магазине, так и взяли его. Дочка очень хотела именно такой розовый самокат…

На этом асфальте дети получали травмы и раньше. Фото: Анна ПАШАГИНА

- На асфальт у детсада вы или другие родители раньше жаловались?

- В этот детсад ходил еще мой старший сын, и тогда еще этот же асфальт там лежал. Конечно, родители жаловались на это, другие дети ранее получали травмы. Но я выбрала этот детский садик для дочки не из-за асфальта, а из-за людей: там остались работать те же воспитатели, что были и у сына, они мне нравились. И я отводила свою дочку именно к ним. Простите, больше не могу говорить, - на этих словах Юлия расплакалась и положила трубку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самокат ребенку принесли родители»: что известно о 5-летней девочке, разбившейся насмерть в детском саду в Новосибирске

Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с мамой одного из детей, который ходит в детский сад, где погибла малышка (подробнее).

Умерла мгновенно: в Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду

В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер