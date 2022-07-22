Хельге Пироговой сделали замечание на комиссии по этике горсовета Новосибирска

Хельге Пироговой вынесли замечание на комиссии по депутатской этике. Фото: соцсети Хельги Пироговой.

В пятницу, 22 июля, депутаты горсовета Новосибирска обсудили скандальный пост Хельги Пироговой о погибших в спецоперации на Украине российских военнослужащих. По итогам комиссии по этике ей вынесли замечание. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

– Комиссия по депутатской этике приняла решение вынести депутату Совета депутатов Новосибирска Пироговой Хельге Вадимовне замечание о циничном и неэтичном поведении и дать негативную оценку ее действиям – некорректным публичным высказываниям, оскорбляющим память российских солдат, добровольно вступивших в ряды ВС РФ для участия в специальной военной операции на территории Украины, – рассказал председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Как ранее и предполагал в беседе с КП-Новосибирск спикер Совета депутатов, комиссия рекомендовала Пироговой в будущем воздержаться от подобных высказываний.

Члены комиссии направят свое решение вместе с обращением зампредседателя Заксобрания Андрея Панферова и гражданина Сергея Ковалева в правоохранительные органы.

Тем временем, в следственном управлении СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Депутат Хельга Пирогова серьезно подорвала свой авторитет. Свое отношение к ее поступку выразили журналист Владимир Соловьев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и советник главы ДНР Ростислав Антонов.

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