Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о посте Хельги Пироговой о погибших российских военных

Анатолий Локоть высказался об оскорбительном посте Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об оскорбительном посте Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных. Глава города сказал, что к подобным высказываниям он всегда относился негативно.

— Я офицер Советской армии и я знаю, что это такое, поэтому я плохо отношусь к любым негативным высказываниям в адрес наших Вооруженных сил. Тем более, когда речь идет о погибших героях специальной операции, которые защищали нашу Родину, — отметил градоначальник.

Напомним, первым об этом высказывании Хельги Пироговой заговорил первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он разместил у себя в соцсетях открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата. Позже Андрей Панферов обратился на этот счет в прокуратуру. Депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района, в свою очередь, составили коллективное заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой проверить пост Пироговой на законность. В Следственном комитете на просьбу депутатов отреагировали. Сейчас по данному факту проводится проверка. Кроме того, 22 июля Хельгу Пирогову вызвали на комиссию по этике.

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