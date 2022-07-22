Следователи возбудили уголовное дело после поста Хельги Пироговой о погибших российских военных

После поста депутата следователи завели уголовное дело. Фото: Мэрия Новосибирска / соцсети Хельги Пироговой.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной стал оскорбительный пост депутата совета депутатов Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных.

— Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России, — сообщили в СУ СКР по региону.

Ранее распоряжение о возбуждении уголовного дела отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, первым об этом высказывании Хельги Пироговой заговорил первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Он разместил у себя в соцсетях открытое письмо мэру Анатолию Локтю и горсовету с предложением лишить Хельгу Пирогову звания депутата. Позже Андрей Панферов обратился на этот счет в прокуратуру. К главе СК РФ по этому поводу обратились напрямую депутаты Заксобрания Новосибирского области, горсовета Новосибирска и Новосибирского района. Они просили проверить пост Пироговой на законность. Кроме того, 22 июля Хельгу Пирогову ждет комиссия по этике.

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