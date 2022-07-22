Советник главы ДНР Ростислав Антонов жестко высказался по поводу скандала с Пироговой

Ростислав Антонов прокомментировал поведение Хельги Пироговой. Фото: личные страницы героев публикации в соцсетях.

Скандал с депутатом горсовета Новосибирска Хельгой Пироговой успели прокомментировать политики, журналисты и представители правоохранительных органов. Теперь высказался по поводу ее оскорблений в адрес погибших в ходе спецоперации российских бойцов общественник Ростислав Антонов. Антонов остро отреагировал на слова Хельги, так как лично регулярно помогает местным жителям на Донбассе. Являясь депутатом Совета депутатов Новосибирска, он стал советником главы Донецкой народной республики.

– История с мерзотным твитом Хельги в адрес наших погибших бойцов продолжает развиваться в формате дурного шоу, в котором Хельге, судя по всему, даже нравится играть ведущую роль. Её группа поддержки вовсю хихикает над Бастрыкиным (глава СКР) и оскорбляет Панферова (вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области). И все они думают, что так можно. Наблюдаемое нами шоу закончится для всех его участников достаточно быстро и весьма скверно, – написал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня ночью в отношении Пироговой возбудили дело по административной статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Депутатшу также вызвали на комиссию по этике.

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой, а журналист Соловьев раскритиковал депутата за пост о погибших российских военных.

Поступок Пироговой прокомментировали также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панферов.

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