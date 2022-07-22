В Новосибирске на депутата Пирогову завели дело после оскорбления военнослужащих ВС РФ

Депутата Хельгу Пирогову задерживали по статье о дискредитации ВС РФ. Фото: соцсети Хельги Пироговой.

В ночь на пятницу, 22 июля, в Новосибирске задержали депутата горсовета Хельгу Пирогову из-за скандального поста в соцсетях. Ее увезли в отдел полиции, чтобы объявить о возбуждении дела по статье о дискредитации российских военнослужащих, а затем отпустили. Об этом депутат сообщила на своей личной странице в социальных сетях.

– Мне вручили постановление о возбуждении административного дела по части 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд, – рассказала Хельга Пирогова.

Около 3 часов ночи девушка уже была дома. По статье депутату могут назначить штраф до 200 тысяч рублей.

Напомним, сегодня Хельгу Пирогову ждет комиссия по этике в Совете депутатов Новосибирска.

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