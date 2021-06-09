Прокуратура проводит проверку после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху. Фото: Владимир Новоселов.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после смертельного пожара в Советском районе Новосибирска. Накануне, 8 июня, там вспыхнул цех по производству стекол. Перед пожаром в здании прогремел сильный взрыв.

— В результате происшествия на улице Плотинная 7/3 погиб человек, а также выгорело одно из помещений площадью примерно 50 квадратов. По факту ЧП прокуратура Советского района проводит проверку, в рамках которой будет установлено, как ответственные лица соблюдали требования закона о пожарной безопасности. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, погибшей при пожаре оказалась 30-летняя женщина. Она была лаборантом и в роковой день находилась на рабочем месте. По словам ее знакомых, сибирячка работала в организации практически с начала ее основания — занималась производством электронировки для автомобилей.

Также известно, что проверку по факту смертельного пожара проводит СК РФ по Новосибирской области.

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