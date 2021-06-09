Прокуратура проводит проверку после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху. Фото: Владимир Новоселов.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку после смертельного пожара в Советском районе Новосибирска. Накануне, 8 июня, там вспыхнул цех по производству стекол. Перед пожаром в здании прогремел сильный взрыв.
— В результате происшествия на улице Плотинная 7/3 погиб человек, а также выгорело одно из помещений площадью примерно 50 квадратов. По факту ЧП прокуратура Советского района проводит проверку, в рамках которой будет установлено, как ответственные лица соблюдали требования закона о пожарной безопасности. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, погибшей при пожаре оказалась 30-летняя женщина. Она была лаборантом и в роковой день находилась на рабочем месте. По словам ее знакомых, сибирячка работала в организации практически с начала ее основания — занималась производством электронировки для автомобилей.
Также известно, что проверку по факту смертельного пожара проводит СК РФ по Новосибирской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бахнуло так, что присели на корточки»: в загоревшемся цеху по производству стекол в Новосибирске ищут человека.
Газодымозащитная служба пытается найти рабочего, который остался внутри здания. (подробнее)
Пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: погибла 30-летняя женщина.
Рассказываем про пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года. (подробнее)
Видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: выбиты стекла, рухнули перегородки и часть крыши
Появились видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года (подробнее)
Следователи проводят проверку после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху
Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер