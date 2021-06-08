Следователи проводят проверку после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху. Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирские следователи организовали проверку после смертельного пожара в Советском районе города. Там во вторник, 8 июня, на улице Плотинной загорелся цех по производству стекол. Перед тем, как здание вспыхнуло, произошел сильный взрыв.

— В результате пожара погибла женщина. Ее тело нашли в процессе тушения огня. Личность и возраст погибшей устанавливаются. Кроме того, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, а также причину смерти женщины, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, после проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, в огне погибла 30-летняя женщина. Она была лаборантом и в роковой день находилась на рабочем месте.

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