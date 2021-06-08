Следователи проводят проверку после гибели женщины на пожаре в новосибирском цеху. Фото: СК РФ по НСО.
Новосибирские следователи организовали проверку после смертельного пожара в Советском районе города. Там во вторник, 8 июня, на улице Плотинной загорелся цех по производству стекол. Перед тем, как здание вспыхнуло, произошел сильный взрыв.
— В результате пожара погибла женщина. Ее тело нашли в процессе тушения огня. Личность и возраст погибшей устанавливаются. Кроме того, специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, а также причину смерти женщины, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, после проверки будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее КП-Новосибирск писала, в огне погибла 30-летняя женщина. Она была лаборантом и в роковой день находилась на рабочем месте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Бахнуло так, что присели на корточки»: в загоревшемся цеху по производству стекол в Новосибирске ищут человека.
Газодымозащитная служба пытается найти рабочего, который остался внутри здания. (подробнее)
Пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: погибла 30-летняя женщина.
Рассказываем про пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года. (подробнее)
Видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: выбиты стекла, рухнули перегородки и часть крыши
Появились видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года (подробнее)