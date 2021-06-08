Видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: выбиты стекла, рухнули перегородки и часть крыши

В Новосибирске из-за взрыва на производстве стекол погибла женщина. Фото: ГУ МЧС по НСО

Видео и фото пожара в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: взрыв раскурочил все помещение цеха по производству стекол. На кадрах видно, что обвалились кирпичные перегородки, все обгорело.

Снаружи здание повреждено не сильно. Выбиты окна.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что, по словам очевидцев, перед тем, как на производстве стекол начался пожар, прогремел сильный взрыв. Волной выбил стекла в соседних зданиях, а люди присели на корточки. Известно, что внутри находились газовые баллоны. Именно они разнесли перегородки и частично разрушили часть крыши здания.

По предварительной информации, трагедия унесла жизнь 30-летней лаборантки.

Спасатели потушили пожар. Сейчас они приступили к разбору завалов. На месте работаю дознаватели и следователи. Они установят, что стало причиной взрыва.

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