Что известно о лаборантке, погибшей на пожаре в цеху в Новосибирске

В производственном помещении, где и случилось ЧП, находилась лаборатория. Фото: ГУ МЧС по НСО

Бывшая сотрудница новосибирского цеха по производству стекол, где утром 8 июня, произошел сильный взрыв и пожар, рассказала КП-Новосибирск о своей погибшей коллеге. Напомним, в производственном помещении, где и случилось ЧП, находилась лаборатория. Ее 30-летняя сотрудница в этот роковой день была на рабочем месте — она погибла в огне.

— Она работала в этой организации едва ли не с момента ее основания. Я ее помню как спокойную, трудолюбивую, усидчивую девушку. Она была там лаборантом, занималась производством электронировки для автомобилей. Это такие специальные стекла, которые в зависимости от напряжения, меняют свой цвет, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск. — Возможно, сегодняшний взрыв произошел из-за чьей-то ошибки, может кто-то что-то не то смешал там. Зимой там уже было небольшое ЧП: один парень из лаборатории обжог лицо.

Сейчас в обстоятельствах гибели девушки разбираются следователи, по данному факту ведомство проводит проверку.

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