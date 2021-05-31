Мария Бутина призвала наградить гаишника, застрелившего 19-летнего парня под Новосибирском. Фото: соцсети // "АСТ-54".

Общественница Мария Бутина, получившая известность после задержания в Вашингтоне за шпионаж, уверена, инспектора ГИБДД, который застрелил 19-летнего парня, нужно освободить из-под стражи, а более того, наградить. Об этом она написала в своем Телеграм-канале накануне, 30 мая.

— Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не «непроизвольным выстрелом», а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля, — заявила Мария Бутина.

Как уточнила КП-Новосибирск основатель общественной организации «Право на оружие», на видео, которое взорвало Сеть, видно, что поведение парня угрожало здоровью и жизни полицейского. В связи с чем, согласно Федеральному закону о полиции в статье 19, части 2, он не был обязан предупреждать о применении оружия в случае опасности.

— Я уверена, с инспектора нужно снять обвинения и наградить его за службу. Иного пути нет, — добавила Мария.

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, произошла в Мошковском районе 28 мая. В тот вечер несколько молодых людей ехали из Томска и остановились на заправке. В это время к ним подъехал экипаж ДПС, сотрудники которого начали грубо заталкивать парней в служебную машину. Один из гаишников подставил к голове водителя, 19-летнего Векила, табельный пистолет. Как установило следствие, инспектор непреднамеренно выстрелил в парня, когда заламывал ему руки. Пострадавшему вызвали «скорую» и доставили в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, он умер. Родственники погибшего уверены, полицейский выстрелил намеренно. Кроме того, они рассказали, что во время задержания от гаишников пахло алкоголем.

Известно, в отношении полицейского, выстрелившего в парня, возбудили 2 уголовных дела по статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Причинение смерти по неосторожности».

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