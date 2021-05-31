Появилось видео, что происходило после того, как гаишник выстрелил в парня под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

В распоряжении КП-Новосибирск появилось видео событий, происходящих после того, как инспектор ГИБДД ранил 19-летнего парня. На кадрах пострадавшего забирает карета «скорой помощи». Напомним, молодой человек, которому пуля попала в голову, умер в больнице накануне. Эксклюзивными кадрами с изданием поделились очевидцы.

— Приехала «скорая». Сейчас загрузят. Вон «морковник стоит», за которым гнались, — говорит автор видеоролика.

На записи видно, как парня на носилках загрузили в карету «скорой». После чего молодого человека доставили в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь. К сожалению, усилия медиков оказались напрасны — накануне Векил умер.

Ранее КП-Новосибирск писала, трагедия произошла в Мошковском районе 28 мая. Молодые люди ехали из Томска и остановились на заправке. В это время к ним подъехали сотрудники ГИБДД и в грубой форме стали заталкивать парней в служебный автомобиль. Один из гаишников подставил к голове водителя, 19-летнего Векила, табельный пистолет. По версии следователей, полицейский непроизвольно выстрелил в тот момент, когда заламывал парню руки. Однако родственники погибшего уверены, гаишник намеренно подставил пистолет к голове молодого человека. Они сообщают, от инспекторов во время задержания пахло алкоголем.

В отношении гаишника возбудили 2 уголовных дела по статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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