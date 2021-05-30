Инспектора ДПС, застрелившего водителя иномарки под Новосибирском, будут судить по другой статье

Подозреваемый инспектор ДПС задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК едва успели предъявить обвинение задержанному старшему инспектору ДПС по Мошковскому району по двум статьям уголовного кодекса, как потерпевший скончался в больнице.

— Следователями регионального следственного управления СК России по Новосибирской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «превышение должностных полномочий». Однако, в связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, — сообщает официальный представитель регионального СК Екатерина Петрушина.

По версии сыщиков, 38-летний старший инспектор ДПС , находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал пассажира иномарки в служебный автомобиль для установления его личности. Но неожиданно в это время ему стал мешать 19-летний юноша.

— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы, — добавляют в ведомстве.

Родственники погибшего парня рассказали КП-Новосибирск, что «Тойоту» с молодыми людьми якобы пытались задержать на трассе из-за нарушения правил тонировки. Сами же пассажиры иномарки утверждают, что их никто не останавливал и не преследовал, а от гаишников во время дальнейшего инцидента пахло алкоголем.

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