«Слышали два выстрела»: очевидцы рассказали, как инспектор ДПС застрелил парня под Новосибирском

Очевидцы рассказали, как инспектор ДПС застрелил парня под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

Стали известны очередные подробности трагедии, случившейся в Мошковском районе под Новосибирском. Там, 28 мая, инспектор ГИБДД выстрелил в голову 19-летнему парню. Накануне пострадавший умер в больнице. Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, некоторые очевидцы, слышали два выстрела.

— Мы слышали два выстрела. Либо это был один громкий выстрел, и разнеслось сильное эхо от него, либо же выстрелов все-таки было несколько, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Ранее КП-Новосибирск публиковала видео с событиями, которые происходили после того, как гаишник выстрелил в молодого человека. На кадрах записи автор также говорит о том, что слышал два выстрела.

Напомним, ЧП случилось в Мошковском районе 28 мая. Компания парней ехала из Томска и остановилась на заправке. В этот момент к ним подъехали сотрудники ГИБДД и грубо стали заталкивать парней в служебную машину. Один из полицейских подставил к голове водителя, 19-летнего Векила, табельный пистолет. Следствие установило, инспектор непреднамеренно выстрелил в парня, когда заламывал ему руки. Однако родственники погибшего уверены, гаишник специально подставил пистолет к молодому человеку. Они также сообщали, от инспекторов во время задержания пахло алкоголем.

Известно, в отношении сотрудника ГИБДД возбудили 2 уголовных дела по статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.

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