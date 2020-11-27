Экс-прокурор Новосибирска хочет обжаловать в суде свой арест

Денис Ференц решил обжаловать постановление суда о заключении его под стражу. В н Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц решил обжаловать постановление суда о заключении его под стражу. Напомним, его задержали 23 ноября: по предварительным данным, бывшего прокурора обвиняют в превышении должностных полномочий.

— В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Ференца, — сообщили в пресс-службе суда сегодня, 27 ноября.

Если же суд все же отклонит апелляцию экс-прокурора, то под стражей ему придется провести 1 месяц 21 сутки, то есть — до 13 января 2021 года.

Напомним, вместе с Денисом Ференцом были также задержаны бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин. Суд также принял решение поместить их под арест.

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