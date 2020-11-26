«Ребята, получайте удовольствие»: Ургант спел про новосибирский каток неприличной формы

Ургант высмеял новосибирский каток. Фото: стоп-кадр

Известный телеведущий Иван Ургант снова высмеял каток, который в преддверии Нового года планируют залить у театра оперы и балета в Новосибирске. В прошлом году форма катка вызвала неприличные ассоциации у горожан. Они сравнили его с фаллосом. Проект ледовой площадки оставили прежним. В этом году он будет иметь такую же форму, как и в прошлом.

— Меня вот что удивляет: почему площадь в виде фаллического символа, по которой гуляют дети, мамы с колясками, птицы, летом ни у кого не вызывает интереса. Но только заливают водой, сразу всех начинает волновать форма. Я хочу внимательным людям сказать: «Ребята, катайтесь, получайте удовольствие, ну какая разница», — отметил телеведущий. — Каток нужен!

Иван Ургант сказал, что хочет поддержать идею, и спел песню.

Напомним, новосибирский каток в прошлом году обсуждала вся страна. Внимание к ледовой площадке у театра оперы и балета было приковано с того момента, как фотограф Слава Степанов опубликовал снимки в соцсети. Он снял каток с высоты птичьего полета. Тогда многим площадка напомнила форму фаллоса. От высказываний в адрес катка не удержались Иван Ургант и Юрий Дудь, вице-мэр Анна Терешкова в свою очередь отметила, что «искусство должно возбуждать», чем вызвала волну осуждения.

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