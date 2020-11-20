Суд продлил арест адептам лже-Христа Виссариона почти на два месяца

Арестанты проведут под стражей еще почти 2 месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Суд продлил срок содержания под стражей двум адептам секты лже-Христа Виссариона — Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. В СИЗО они пробудут до середины января.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 20.11.2020 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемых на 1 месяц 24 суток, то есть до 15 января 2021 года, — сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, сектантов из «Церкви последнего завета» под предводительством Сергея Торопа, он же Виссарион, задержали в конце сентября в Красноярске. На вертолете их доставили в Новосибирск. Торопа и его последователей обвинили в создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сподвижников. Новосибирский суд отправил их в СИЗО на два месяца. В начале октября из-за коронавируса арестантов отправили на карантин.

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