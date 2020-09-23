Закат в «Городе Солнца»: почему силовики только сейчас взялись за секту Виссариона

Виссарион как минимум два месяца проведет под арестом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Конец света, к которому тысячи последователей секты «Церковь Последнего завета» готовились многие годы, наступил 22 сентября. Правда, в прямом смысле мир не рухнул, но земля под ногами организаторов и многочисленной паствы явно пошатнулась. Разверзлись небеса, и в живописный природный уголок на берегу красноярского озера Тиберкуль нагрянули спецслужбы на зеленом вертолете. Виссарион и два его главных помощника были доставлены в Новосибирск и арестованы. Община осталась без царя. За что попал за решетку сибирский лже-Иисус и какую опасность таит в себе одна из самых закрытых религиозных организаций — в материале КП-Новосибирск.

Оружие, найденное при обыске.

КАК ЖИЛА ОБЩИНА

59-летний Сергей Тороп, назвавший себя Виссарионом и новым Христом, достаточно успешно управлял огромной общиной. Его приказы выполнялись беспрекословно, его мнение считалось единственно правильным, он сам писал законы для своего религиозного государства и наказывал за проступки своих подопечных. Этакий сибирский бог, которого слушались, которому поклонялись и несли дары. Кстати, о дарах.

Все жители общины, приходя в нее и оставляя мирскую жизнь, приносили с собой все сбережения, а также деньги, вырученные от продажи личной недвижимости. Это считалось вступительным взносом, но не всегда влияло на решение Виссариона о принятии в ряды церкви.

Виссарион уверяет, что все делает бесплатно.

— Известен случай, когда мужчина продал все имущество, отправил деньги Виссариону, а тот отказал ему в переезде в общину, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. — В итоге человек не смог смириться с несправедливым отказом да и не представлял, как ему дальше жить. Произошла трагедия — покончил с собой.

— Действительно, люди отдавали деньги за проданные квартиры, это правда, но я никогда их не понимала. Мы продали квартиру и на эти деньги купили там дом. А те, кто отдавал все, просто перекладывали ответственность, типа я вам деньги, а вы мне — красивую жизнь. Вся эта благотворительность никогда не была обязательной, — написала нам читательница Людмила Симоненко, которая сама прожила в общине несколько лет. — Что касается самоубийц — да, были такие, но это реально психически ненормальные, потому что поводов к таким поступкам я никогда не наблюдала.

Игрушки для взрослых.

ПРАВИЛА «ГОРОДА СОЛНЦА»

Действительно, желающих вести религиозно-романтичный образ жизни в тайге было очень много. В «Город Солнца» в Курагинский район Красноярского края съезжались паломники со всей России и даже иностранцы.

— В общине действуют своеобразные законы жизни, они касаются здорового питания — в основном все становятся вегетарианцами, отказываются от алкоголя, никотина. Особенно тут нравится мужикам — по заветам Виссариона, разрешается иметь двух жен. Все работающие члены общины должны платить лже-Иисусу своего рода десятину за проживание на территории. При этом дома каждая семья строит сама, своими силами, — продолжает наш источник.

Еще одно интересное наблюдение относительно праздников в общине. Тут отмечались только три: 14 апреля — День Земли и день зачатия Виссариона, 18 августа — день падения Царства Силы и добрых плодов и 14 января — Рождество Виссариона «Христа», которое приходится как раз на день рождения самого Сергея Торопа.

ЧТО НАШЛИ ПРИ ОБЫСКЕ

Во время ареста Виссарион публично заявил о том, что у него нет никаких корыстных интересов.

— Открою вам большую тайну. 30 лет я все делаю бесплатно, — признался арестант. — Все наши таинства проводятся без денег. Никто у нас ничем не руководит. Они сами приезжают и что-то делают. Кто-то в какой-то момент может оказаться недоволен чем-то. И вот появились два человека, которые недовольны. И вот они сочиняют все…

Но есть подозрения, что Виссарион и сам прекрасно сочиняет. Доказательством тому служат 18 томов написанных им «Последних заветов» и крупные суммы в долларах и рублях, изъятые при обыске в домах сектантов.

В придачу ко всему, как выяснилось, не соблюдался там и сухой закон. В домах нашли алкоголь. Совпадение ли, но из милиции, где Тороп служил инспектором патрульно-постовой службы до своего «прозрения», его выгнали за пьянку. Но больше всего насторожил склад оружия и патронов у одного из сподвижников мессии. Интересно, зачем все это вегетарианцам, которые не охотятся на дичь? Неужели готовили крестовый поход?

В общине был запрещен алкоголь, но верхушка секты, похоже, эти запреты нарушала сама.

ИЗ-ЗА ЧЕГО К ВИССАРИОНУ ПРИШЛИ?

Следователи заинтересовались сектой два года назад из-за трагедии. В семье последователей Виссариона умер младенец, мальчик.

— В производстве находится уголовное дело по факту смерти ребенка, предположительно, именно вера запрещала родителям обращаться за помощью к «мирским врачам», — сообщил наш источник.

Но арест Виссариона и его помощников связан с другими обвинениями. На Виссариона написали заявление бывшие адепты. Один из них провел в секте 20 лет и теперь лечится у психиатра: врачи заявили, что община нанесла тяжкий вред здоровью мужчины. Еще Сергею Торопу и двум его главным помощникам инкриминируется статья «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью». По сути речь идет о создании опасной тоталитарной секты: серьезное обвинение, за которое светит срок до 4 лет.

18 томам Последнего Завета под авторством Виссариона - тоже нашлось место в доме.

ЧТО ГОВОРЯТ СЕКТАНТЫ

Сами арестанты в суде недоумевают — откуда столько обвинений? Пытаются оправдаться и давить на жалость.

— Это бесчеловечно! — считает Вадим Редькин, еще один длинноволосый сподвижник Виссариона, до отшельничества он был музыкантом группы «Ласковый май». — У меня в тайге жена и трое маленьких детей. Без меня им будет сложно. А эти люди, которые написали жалобы на нас, они психически не здоровы.

Виссарион же как будто рад своей публичности — улыбается в камеры журналистов и клянется, что ничего плохого не делал. Денег не брал. Проповедовал бесплатно.

Вадим Редькин, еще один длинноволосый сподвижник Виссариона. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Предстоит выяснить, какое взаимодействие Сергей Тороп и его секта сумели наладить с властями в Красноярском крае. Почему, несмотря на многочисленные жалобы и заявления с серьезной доказательной базой, которые подавались раньше, людям постоянно отказывали в возбуждении уголовных дел?

— Фактически местные потворствовали созданию и развитию на территории Российской Федерации отдельного государства — Виссарионии, — подчеркнул на Радио «Комсомольская правда» профессор Александр Дворкин, исследователь современного религиозного сектантства в России. — На въезде стояли блокпосты: кого хотели — пускали, кого не хотели — не пускали. Местная полиция туда предпочитала нос не совать. Все, что там происходило, совершенно не учитывалось. Детей там обучали в собственных школах, существовала своя система, а точнее, антисистема здравоохранения. Людей держали в полной изоляции, эксплуатировали, то есть фактически люди были крепостными, и никому до этого не было дела. А там, судя по всему, серьезная преступная группировка.

Пока лидеры Виссарионии сидят в следственном изоляторе, на свободе, в лесу, продолжают жить их подопечные. Людей там ни много ни мало, а несколько тысяч человек. Возникает вопрос: и что теперь будет с ними?

— С людьми все плохо, — говорит глава Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. — У них, скорее всего, полное отсутствие социальных связей вне пределов секты: ни круга общения, ни имущества. Там уже проживает, вероятно, второе поколение адептов. Главное — выгонять их оттуда не надо. У людей там дома, быт, хозяйство. Они просуществуют там еще лет 20 в качестве этакого экопоселения в видоизмененной форме.

Специалист приводит примеры других подобных организаций, где паства, лишившись вожака, продолжала вести привычный образ жизни. Главное требование к ним — соблюдать закон Российской Федерации и не вести агитацию.

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