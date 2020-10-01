Лже-Христа Виссариона и его «апостолов» посадили на карантин в СИЗО

Виссариона и его помощников разлучили в СИЗО. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ровно неделю назад лже-Христос Виссарион (по паспорту — Сергей Тороп) и его адепты Владимир Ведерников и Вадим Редькин отправились на два месяца в СИЗО. Напомним, сектантов обвиняют в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сподвижников. На вертолете троицу доставили в Новосибирск, где суд и избрал для них меру пресечения.

Сейчас Виссарион и его помощники находятся в одиночных камерах СИЗО Новосибирска.

— Арестанты на карантине из-за коронавируса, — сообщил КП-Новосибирск источник в следственном изоляторе. — Ведут себя тихо, с администрацией не пререкаются.

Любопытно, что Виссарион за решеткой вспомнил о законах общины и стал придерживаться вегетарианской диеты. От местной еды «пророк» отказался, питается только тем, что привозят ему адепты. В основном это овощи.

А вот Ведерников и Редькин довольствуются «баландой»: к ним никто не приходит и передачи не носит.

— К Виссариону уже приходил адвокат, — добавил источник. — К двум другим никакие защитники не являлись.

Известно, что защитник Сергея Торопа подала апелляцию на решение суда об аресте.

— Мы будем обжаловать решение суда. Мы с ним не согласны, — прокомментировала адвокат Виссариона Ольга Маринкина. — Также мы не согласны с предъявленным обвинением. Оно надуманное и не имеет под собой никаких оснований и доказательств.

К слову, на самом заседании Владимир Ведерников и Вадим Редькин защищались сами, без адвокатов. Ведерников избрал тактику молчания, а Редькин заявил, что его арест — это бесчеловечно. Будут ли они подавать апелляцию — пока неясно.

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