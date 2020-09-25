Лже-Христос Виссарион и его адепт, арестованные в Новосибирске, подали апелляцию

Сергей Тороп и Вадим Редькин подали апелляцию.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сергей Тороп, он же Виссарион, и его адепт Вадим Редькин вслед за Владимиром Ведерниковым решили оспорить решение суда об их аресте. 25 сентября они подали апелляцию.
— В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Торопа С. А. и Редькина В. В., — сообщается на сайте пресс-службы суда.
Напомним, Владимир Ведерников подавал апелляцию днем ранее. 23 сентября троицу сектантов из «Церкви последнего завета» отправили в СИЗО на 2 месяца. Виссарион, называющий себя вторым Иисусом, 30 лет обманывал сибиряков, которые приносили ему деньги и ценные вещи, приходя в общину. Следователи заинтересовались сектой два года назад, когда у одного из жителей общины погиб ребенок.
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