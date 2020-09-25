Лже-Христос Виссарион и его адепт, арестованные в Новосибирске, подали апелляцию

Сергей Тороп и Вадим Редькин подали апелляцию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сергей Тороп, он же Виссарион, и его адепт Вадим Редькин вслед за Владимиром Ведерниковым решили оспорить решение суда об их аресте. 25 сентября они подали апелляцию.

— В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Торопа С. А. и Редькина В. В., — сообщается на сайте пресс-службы суда.

Напомним, Владимир Ведерников подавал апелляцию днем ранее. 23 сентября троицу сектантов из «Церкви последнего завета» отправили в СИЗО на 2 месяца. Виссарион, называющий себя вторым Иисусом, 30 лет обманывал сибиряков, которые приносили ему деньги и ценные вещи, приходя в общину. Следователи заинтересовались сектой два года назад, когда у одного из жителей общины погиб ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закат в «Городе Солнца»: почему силовики только сейчас взялись за секту Виссариона

30 лет Сергей Тороп строил свое государство в тайге Красноярского края и пудрил мозги русским и иностранцам, внушая им, что он Последний Иисус Христос (подробнее)

Адепт лже-Христа Виссариона, арестованный в Новосибирске на 2 месяца, подал апелляцию

Он не согласен с тем, чтобы его отправили в СИЗО (подробнее)

Лже-Христа Виссариона и его помощников арестовали в Новосибирске, несмотря на их пламенные речи в суде

Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников отправились в СИЗО до 22 ноября (подробнее)

Что нашли в домах у «праведника» Виссариона и его сподвижников: оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Публикуем эксклюзивные фото с обысков (подробнее)