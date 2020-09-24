Адепт лже-Христа Виссариона, арестованный в Новосибирске на 2 месяца, подал апелляцию

Владимир Ведерников не согласился с решением суда. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сторонников Виссариона, Владимир Ведерников, подал апелляцию — он не согласен с решением судей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— 24 сентября в Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Ведерникова В.О., — рассказали на сайте.

Напомним, лидера «Церкви последнего завета» Виссариона — он же Сергей Тороп — и его последователей задержали в Красноярске и доставили на вертолетах в Новосибирск. Их отправили в СИЗО на два месяца — переубедить судей не смогли даже пламенные речи подсудимых. Тем временем в жилище сектантов были проведены обыски — на территории общины нашли алкоголь, оружие и патроны.

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