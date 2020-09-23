Что нашли в доме у «праведника» Виссариона и его сподвижников: глава секты хранил оружие, кучу денег и игрушки для взрослых

Зачем Виссариону, который называет себя вторым Христом, деньги и оружие?

Крупномасштабная спецоперация под Красноярском в одной из самых закрытых сект России закончилась задержанием трех подозреваемых: их судьбу будет решать суд в Новосибирске, куда троицу доставили на вертолете.

В распоряжении КП-Новосибирск оказались эксклюзивные кадры изъятого в доме Виссариона и его адептов имущества. Несмотря на то, что Сергей Тороп пропагандировал здоровый образ жизни на территории общины, сами «випы» при этом не гнушались, похоже, пригубить коньячка. По углам дома оказались разбросаны початые и пустые бутылки из-под алкоголя.

В общине был запрещен алкоголь, но верхушка секты, похоже, эти запреты нарушала сама.

Еще одно удивление, что у «праведников» обнаружили игрушки для взрослых, товары из секс-шопа лежали в одной из тумбочек. Там же — журналы с обнаженными девушками и почему-то младенцами. Можно догадываться, что и с интимом в секте были определенные сложности.

Игрушки для взрослых.

Виссарион, который именует себя вторым Христом, вчера журналистам заявил, что никогда не брал с людей денег:

— Тридцать лет я все делаю бесплатно, — сказал лже-мессия, которого по паспорту зовут Сергей Тороп. — Все наши таинства проводятся без денег.

Виссарион уверяет, что "все делает бесплатно".

Однако, в доме обнаружили приличную сумму и в рублях, и в долларах.

18 томам Последнего Завета под авторством Виссариона - тоже нашлось место в доме.

Еще одна находка, которая заставляет задуматься о миролюбивости секты, это склад с оружием и ящик патронов.

Ящик с патронами.

От кого собирались обороняться праведники? Явно не для охоты, ведь в виссарионской общине пропагандировалось вегетарианство. Сейчас ответы на этот вопрос будет искать следствие.

Оружие, найденное при обыске.

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