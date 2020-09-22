«Появились двое недовольных, сочиняют все!»: лже-Христос Виссарион выступил на суде с пламенной речью

Виссарион в Центральном районном суде Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске Центральный районный суд решает арестовывать или нет Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. И если последний мужчина мало, кому известен, то имена первых давно на слуху. Тороп — проповедник из 90-х, считает себя вторым Христом и называет Виссарионом. Редькин — бывший барабанщик «Ласкового мая», уверовавший миссии. Ведерников — тоже права рука Виссариона, который за 30 лет отстроил целый городок-империю в Красноярском крае, где живут его последователи. Главная к ним претензия, что не лечат и не учат детей, плюс некоторые адепты сходят с ума, так как Виссарион постоянно объявляет конец света.

Заседания по мере пресечения для подозреваемых идут уже поздним вечером. Сразу три новосибирских судьи были вынуждены задержаться на работе допоздна ради тех, кого везли аж из Красноярска.

Всю троицу доставили в суд на белой газели, напоминающей маршрутку. По лицам виссарионцев было видно, что их утомил многочасовой перелет на вертолете из одного региона в другой. Кроме того, накануне в общине прошли масштабные обыски, которые тоже изрядно вымотали фигурантов уголовного дела. В избе приверженца аскетизма, со слов следователей, были среди прочего пустые бутылки от горячительных напитков. Видимо, еще до визита силовиков, красноярский бог бурно проводил ночь.

Виссарион вину отрицал. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но сидя за решеткой Виссарион вдруг разговорился с атаковавшими его журналистами.

— Открою вам большую тайну. Тридцать лет я все делаю бесплатно, — тихим вкрадчивым голосом говорит Виссарион, он же Сергей Торопа. — Все наши таинства проводятся без денег. Никто у нас ничем не руководит. Они сами приезжают что-то делают, ими никто не руководит. Кто-то может оказаться в какой-то момент чем-то не доволен. И вот появились два человека, которые недовольны. И вот они сочиняют все, что только придумают.

Растрепанный Виссарион, называющий себя скромно Иисусом Христом, держался спокойно. Вокруг клетки тревожно ходила блондинка-адвокат. Само заседание сделали закрытым для прессы, впустили только на небольшую часть. А потом объявили: решение скажут завтра, 23 сентября.

Напомним, проповедникам «Церкви Последнего завета» предъявили обвинение по нескольким статьям. Виссарионовцев подозревают в серьезных преступлениях — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и создание религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Сомнений в том, что следователям придется раскручивать непростое дело укоренившийся в Сибири секты, никаких нет. За три десятка лет Сергей Тороп, бывший милиционер, собрал вокруг себя тысячи последователей и даже написал 18 томов последнего Завета. На красноярской земле успело вырасти и окрепнуть целое государство в отдельном городе. Людей здесь шантажировали, отбирали у них квартиры и имущество в пользу окультной общины, а неугодных наказывали и даже пытали.

Следователям уже известны факты трагических событий, произошедших с прямым или косвенным участием Виссариона. В производстве уже есть уголовное дело из-за смерти младенца, который погиб на территории «города адептов» и случай с другим последователем, лишившем себя жизни из-за того, что его не приняли в секту.

После проведенных сегодня утром обысков, скорее всего, добавятся статьи за незаконное хранение оружия и боеприпасов и запрещенной литературы.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

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