Гибель младенца и сошедшие с ума адепты: в чем обвиняют Виссариона, который объявил себя сибирским Христом

Задержание Виссариона: сначала его на вертолете из общины увезли в Красноярск. Затем на самолете перебросили в Новосибирск.

В Новосибирск вот-вот прибудет самолет с Виссарионом и его двумя соратниками. В другой регион сектантов перебросили не случайно: силовики опасаются давления на родной суд в Красноярском крае и именно поэтому отправили всю троицу в соседнюю область. Виссарион и его двое помощников обвиняются в создании опасной религиозной организации.

— Речь идет сразу о двух уголовных статьях — это «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Когда-то в Новосибирске в подобном обвиняли другого известного сектанта — основателя запрещенной организации «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева и тогда прозвучал приговор.

Но что же не так с учением Виссариона? В миру его зовут Сергей Тороп, в прошлом служил в ППС в советской милиции и никакой набожностью не отличался. И вдруг в 1990 году на Торопа снизошло, как он говорит, «духовное пробуждение», он объявил своей матерью Деву Марию и стал проповедником. Назвавшись Виссарионом, организовал «Церковь последнего завета».

Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, в Красноярском крае отстроил целую деревню, где живут его последователи — Тиберкуль, или как сами сектанты называют ее «Обитель рассвета», «Город солнца». Именно отсюда сотрудники УФСБ на вертолете увезли главу секты сначала в Красноярск, а затем на самолете отправили в Новосибирск.

Задержанные соратники Виссариона.

В общине, откуда забрали Виссариона, были свои законы. Из хорошего и светлого: не пить и не курить, такая эко-деревня со всем натуральным, на свежем воздухе. Из неоднозначного: разрешены любовные треугольники, многоженство. А вот и совсем настораживающий момент: рожденные здесь дети становились затворниками, они не посещали обычную школу и мало, что знают о современном мире. Со скепсисом община относится и к современной - «мирской» медицине. Из-за чего силовики сейчас проверяют гибель мальчика у виссарионцев-родителей: вроде как маме младенца запретили обращаться к докторам... Дело уже возбуждено.

Некоторые члены «Церкви последнего завета» просто сходили с ума. Ведь вся община живет в постоянном ожидании конца света, правда, дата его постоянно откладывается. На руках у следователей есть экспертиза, согласно которой один из адептов приобрел тревожное психическое расстройство, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Он 20 лет прожил в общине и, как считают эксперты, полностью потерял свою личность, дезадаптировался.

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