«Голодный сын постоянно плакал: «Мама, сгуляй за хлебушком»: сибирячка 12 лет прожила в общине Виссариона с мужем-ученым

Молодая семья поселилась в общине в 1994-м году. Фото: личный архив.

55-летняя Елена Мельникова даже спустя много лет с ужасом вспоминает годы, проведенные в общине. Женщина оказалась там не по доброй воле и не уверовала, как многие, в новое пришествие Христа — она поехала в тайгу за мужем, который решил начать новую жизнь в «Городе Солнца». Испытав на себе все трудности сектантского бытия, Елена одной из первых публично стала рассказывать о происходящих кошмарах в секте Виссариона. Правда, ее истории в те годы мало кого впечатляли, а религиозное движение только росло и развивалось. Чтобы вытащить супруга из бездны и сохранить семью, женщина потратила 12 лет. Почему люди уходят в секты и как потом вернуться в большой город, начав все с нуля, — в материале КП-Новосибирск.

«ГОВОРИТ: «НА ЗЕМЛЕ ПРОИСХОДИТ СОБЫТИЕ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА!»

Виссарионовцы появились в начале 1990-х. Именно в такие смутные времена активизируются эзотерические течения, люди начинают искать смысл жизни и проникаются то одними учениями, то другими, ведь нужна какая-то идеология в жизни, а ее как раз у страны и забрали. Так к учению Виссариона примкнул новосибирский ученый Алексей. Он работал в Институте ядерной физики и подавал большие надежды. Красный диплом физика, научные проекты, новая «двушка» для молодой семьи в Академгородке, доставшаяся хоть и не даром, но по сходной цене — все это было хорошим стартом для развития и благополучной жизни, но… Время было тяжелое.

— Жили мы с семьей крайне бедно. Денег на жизнь катастрофически не хватало, все научные учреждения оказались на грани выживания, — вспоминает Алексей. — На ученом совете наши руководители непрерывно обсуждали перспективы получения какого-нибудь очередного научного гранта, финансирующегося наполовину правительством России, наполовину — Америки. Особенно трудно стало жить в 1993-м, когда я «купил» квартиру. В кавычках — потому что стоимость ее была намного ниже рыночной, но тем не менее очень ощутимой. Да еще и в кредит, который съедал большую часть зарплаты. Когда становилось совсем трудно, я торговал клюквой, которую сам насобирал в больших количествах в Томской тайге. На этом психологическом фоне состоялось мое знакомство с учением Виссариона.

Массовые поклонения лже-Иисусу в "Городе Солнца". Фото: Олег БУХАРОВ.

Объявление о встрече с «одним из апостолов» Сергея Торопа висело прямо в институте. Это был формат современной проповеди, где рассказывалось о Виссарионе как о новом боге, и всех желающих приглашали своими глазами увидеть все это чудо-чудесное в красноярской тайге.

— Мой супруг вернулся с этой лекции со стеклянными глазами, — рассказала КП-Новосибирск Елена Мельникова. — И говорит: «На земле происходит событие планетарного масштаба — Христос на Земле!» Я тогда вспомнила, что где-то читала странную информацию про сходку Христосов в Америке, которая планировалась в октябре, и пошутила: «Вот будет встреча Христосов скоро, а твой-то туда прилетит?» Алексей обиделся. А мне тогда стало страшно: я поняла, что он утратил чувство юмора. И это был первый знак, что что-то не так.

А дальше супруг приволок домой разные видеозаписи, книги. Он даже спать ложился с наушниками и засыпал под аудиопроповеди Виссариона. У женщины на руках в тот момент было двое маленьких детей, но она, встревоженная новым увлечением мужа, тоже стала все это слушать и читать, чтобы понять, что происходит. Однако женщина не очаровалась этими идеями — наоборот, у нее появилось много вопросов.

«ВЫЛОЖИЛОСЬ» — ЗНАЧИТ, СУДЬБА

Елена осознала, что муж уедет в общину при любом раскладе. Он уже был настолько зомбирован, что переубеждать его было бессмысленно. Даже известие о том, что супруга беременна третьим ребенком, не могло остановить Алексея. Был май 1994 года, когда Елена сдалась. Супруги продали квартиру и отправились в тайгу.

Тайком от жены Алексей отдал лже-Христу 3 тысячи долларов из вырученных от продажи квартиры в Новосибирске. Огромные деньги по тем временам. На оставшиеся удалось купить домик в деревне, где разрасталась община, и хоть как-то выживать.

Семья Елена Мельниковой становилась больше. Фото: личный архив.

— Эмоциональное и психическое насилие со стороны Виссариона и его приближенных сподвижников на всех переселенцев было колоссальным, — утверждает Елена. — Использовалось ключевое слово «выложилось» — это значило, что ты сам ничего не решай и не придумывай, за тебя уже все решено. И вот моему мужу выложилась работа электриком. А потом мне выложилось, что я должна рожать дома. Все это было страшно. Я сопротивлялась как могла. В итоге, когда уже отошли воды и внезапно прекратились схватки, у меня получилось кое-как убедить мужа отвезти меня в больницу. Сын родился в рубашке.

Елену от мыслей о ненормальных сектантах спасали дети и книги. Единственное, что удалось привезти с собой из Новосибирска, — богатая библиотека. Сибирячка читала сама, приобщала детей и даже давала книги другим членам общины, чтобы и они развивались.

— Это была художественная литература и подборка книг для детей, — описывает Елена. — Но однажды я увидела одну из своих книг, которую дала почитать знакомой женщине, в общественном туалете — она висела на гвозде. Меня это шокировало. Виссарион всем в общине внушал, что учиться не надо: скоро будет конец света, и детям в новом мире никакие знания, кроме грамматики и арифметики, не нужны. Я выступала против этого. И мои ребята ходили в школу.

СОЖЖЕННЫЕ В ПЕЧКЕ КОНФЕТЫ

Виссарион почти сразу начал активно закручивать гайки относительно питания, издав в общине новый закон. Сначала нельзя было есть весь животный белок: молоко, яйца, затем запретили мясо и рыбу, а сахар объявили ядом. Дальше пошли запреты на постное масло, чай, манку и ряд круп. Но самое бесчеловечное — это запрет на хлеб. Елена в этот сложный период забеременела четвертым.

— Осенью 1994-го уже был настоящий голод. Мне, беременной, делали поблажки, но муж старался, чтобы мы ничего запрещенного не ели. Сыну шел второй год, он плохо рос, был ослаблен, постоянно плакал и выталкивал меня на улицу со словами: «Мама, сгуляй за хлебушком», — продолжает женщина. — Я помню, на Новый год родители прислали нам посылку с дорогими шоколадными конфетами. А муж взял и сжег их в печке. Вот тогда плакала я.

Елена признается, что втихаря нарушала запреты в еде, потому что было страшно за здоровье малышей и за себя. В общине в тот период у многих последователей стал развиваться фурункулез, раны, полученные в быту, гноились и долго не заживали. Все это, как считает женщина, происходило из-за недостатка белка и витаминов. Но люди боялись возразить.

— Там не было качественной медицины, никакой. У меня раскрошились зубы, дети часто болели. Старшего сына даже потом не взяли в армию из-за недороста и недовеса. Вот такие последствия, — добавляет Мельникова.

ГАРЕМЫ

С ужасом Елена вспоминает совершенно бредовое разрешение Виссариона на многоженство. Лже-Христос никогда не скрывал, что мечтает о гареме, поэтому и своим подданным внутренним законом разрешил в 1999 году приводить домой других женщин.

— Все это было сделано для того, чтобы разобщить и разрушить семьи, — считает сибирячка. — И ведь правда многие разрушились. Я своему мужу тогда сказала: «У нас не будет никаких треугольников. Либо развод». Нас спасло только то, что мы, несмотря на сложные времена, ссоры и эмоциональную отдаленность друг от друга, все-таки безумно любили своих детей. Да и друг друга мы любили — еще со школы вместе.

Такие эксперименты с многоженством должны были усмирить местных женщин. И ведь некоторые семьи попробовали сыграть в эту игру. В итоге ни к чему хорошему это не привело — психика многих жен просто не выдерживала такого, они или сходили с ума, или бросали неверных мужиков.

ПРОТЕСТЫ

Елена Мельникова, хоть и приехала в тайгу за мужем, но никогда не скрывала, что идей тоталитарной секты не разделяет и вообще готова всячески бороться за свои права, а также за права других людей. Особенно женщина прониклась к детям.

— Я устроилась работать в местный клуб сначала хореографом, а потом худруком. Открыла там 14 разных кружков и секций. Вокруг меня всегда были дети. Мне не раз приходилось вместе с педагогами вызывать родителей на комиссию и отчитывать за то, что ребятишки прогуливают уроки в школе. Особенно тяжело было подросткам — их не отпускали учиться в город. Мне приходилось вслух зачитывать права детей и угрожать, что, если они их нарушат, будет привлечена опека. Бывало, что дети приходили ко мне за помощью, когда понимали, что заболели. Давала им таблетки, ведь дома их попросту не лечили, — объясняет Мельникова.

Муж и жена остались вместе благодаря детям. Фото: личный архив.

Обо всех нарушениях и каких-то вопиющих случаях, происходящих в общине, Елена смело писала статьи в местные газеты. Их публиковали, а вот реакции никакой не было.

В секте женщину, конечно, недолюбливали. Но, к счастью, муж с годами стал прислушиваться к жене и обращать внимание на многие нестыковки в пророчествах и заповедях Виссариона. Безграничная вера в самоназванного Иисуса начала развеиваться.

— А в 2006-м у Алексея в Новосибирске умер папа, и мама, которая тоже уже была в возрасте, осталась одна в трехкомнатной квартире, — говорит Елена. — Это было толчком к нашему возвращению домой. Я всегда хотела вернуться, но ждала этого решения от мужа.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Начинать в Новосибирске семье с четырьмя детьми пришлось все сначала. Мама приютила детей и внуков в своей квартире. Пять лет семья справлялась с последствиями общинной жизни как психологически, так и физически.

— Мне было проще, ведь я не верила во все это. Да и вообще, меня всегда спасал оптимизм. В эти непростые годы мне удалось встретить в общине прекрасных людей, некоторых я даже уговорила покинуть секту и они уехали. Я очень много читала. А еще училась, поступив на заочное в Хакасский университет на психолога, защитила диплом. Писала стихи. Много работала в клубе, занималась с детьми и вывозила их на разные конкурсы. Алексею было сложнее. В первую очередь, потому что сложно признаться себе в том, что тебя обманули, а потом нести ответственность за последствия своих действий перед семьей, — рассуждает наша героиня.

После возвращения многодетной семьи рядом оказались друзья, очень помогли их забота и поддержка. Муж снова стал прежним, научился шутить и радоваться. Елена опять пошла учиться, только на этот раз на медицинского психолога, чтобы и дальше спасать детей. Алексей освоил профессию инженера и увлекся альтернативными источниками питания, да так сильно, что успешно зарегистрировал три патента и сейчас работает над четвертым.

Осмысливая и переживая все эти 12 лет, супруги вместе написали книгу «Возвращение из сказки», где откровенно поделились своей историей жизни в тоталитарной секте. Сибирячка уверена, что вернуться обратно можно, но лучше все-таки туда и вовсе не попадать.

— Мне этот отрезок нашей жизни напоминает случай из анекдота: она уехала за ним в Сибирь и испортила ему всю каторгу, — шутит Елена Мельникова.

А ведь на самом деле если бы не эта стойкая, сильная и любящая женщина, то не было бы никакого возвращения. Да и дружной семьи Мельниковых уже не было бы. Грустных историй про людей из секты миллион, а мы вам рассказали ту, что со счастливым концом. И это не сказка.

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