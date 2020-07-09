В Новосибирске в этом году выпали из окон 7 детей

9 Июль 2020 2020-07-09T12:51:47+03:00

Власти просят родителей помнить об этой опасности и внимательнее следить за своими детьми. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За весь прошлый год из окон выпали 9 детей

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В мэрии рассказали, сколько несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон произошло в Новосибирске за 2019 и начало 2020 года. Власти просят родителей помнить об этой опасности и внимательнее следить за своими детьми.

— В 2019 году девять детей в возрасте до пяти лет выпали из окон, трое из них погибли. С начала 2020 года уже выпали семеро, двое детей погибли, — сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Родителей просят помнить, что ребенок не должен находиться без присмотра, особенно в комнате с открытыми окнами. Фурнитура и рамы должны быть исправны, чтобы окна не открылись самопроизвольно или ребенок не смог их открыть. Окно, даже оставленное в режиме проветривания, малыш может случайно открыть, дернув за ручку. Сетки, установленные на окнах — не являются надежной защитой. Ее легко сможет выдавить даже домашний питомец. Но, тем не менее, не стоит пренебрегать специальными средствами защиты на окнах. Например такими, как устройства-блокираторы. И, безусловно, необходимо объяснить ребенку, что подоконник — не место для игр, а зона повышенной опасности в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU