Был дома с сестрой: в Новосибирске из окна выпал 4-летний мальчик

18 Май 2020 2020-05-18T16:54:06+03:00

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Днем, 18 мая, в Заельцовском районе Новосибирска из окна выпал 4-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу.

Мальчик находился дома со своей 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. К счастью, ребенок остался жив, его с различными травмами отвезли в городскую больницу. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. Процессуальное решение будет принято по результатам данной проверки.

Следователи еще раз напоминают родителям не оставлять своих детей без присмотра. Особенно с наступлением летнего сезона, когда опасностей, связанных с открытыми окнами, для малышей становится намного больше.

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