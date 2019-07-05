Снова москитная сетка: годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа
Печальный инцидент произошел в четверг вечером, 4 июля в Заельцовском районе, где погиб годовалый ребенок.
— Это случилось в жилом доме на улице Дмитрия Донского. С четвертого этажа выпала годовалая девочка. Она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок упал, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где от полученных травм скончалась.
— Назначена экспертиза, произведен осмотр места происшествия. По результатам проверки уже будет принято решение, — добавили в ведомстве.
В следственном комитете напомнили, что во избежание несчастных случаев, родителям стоит быть внимательными, и во избежание несчастных случаев, не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а рядом стоят предметы мебели.
ИСТОЧНИК KP.RU