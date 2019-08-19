«Жива, без переломов»: в Новосибирске с 4 этажа выпала девочка

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-19T11:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 16 августа, в Новосибирске на Затулинском жилмассиве из дома на улице Зорге 82 выпал из окна ребенок. Как сообщают очевидцы события, на момент случившегося дома были только двое малолетних детей.

— Я живу в этом доме, сейчас даже не сразу поняла, что произошло, просто услышала шум на улице, — рассказала КП-Новосибирск очевидец событий. — Там женщина гуляла с собакой и у нее на глазах выпала из окна с 4 этажа маленькая девочка. В это время в квартире был еще один ребенок, мальчик. Он тоже стоял у окна и плакал, все люди боялись, что тоже может упасть, просили его отойти. В итоге удалось уговорить его открыть дверь соседке, чтобы она его забрала.

Также очевидцы утверждают, что родителей детей на момент случившегося дома не было. Люди вызвали на место происшествия сотрудников спецслужб. Пострадавшую девочку увезли в машине «Скорой помощи». По словам соседей, девочка была в сознании, когда ее забирали врачи.

— Мой знакомый, который работает на «Скорой» водителем говорит, что девочка жива и переломов у нее нет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск жительница города. — Более подробно о состоянии малышки ничего не пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU